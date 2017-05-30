Athen, Kreta, Mallorca - Urlaubsparadiese mit AbzockgefahrJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 30.05.2017: Athen, Kreta, Mallorca - Urlaubsparadiese mit Abzockgefahr
89 Min.Folge vom 30.05.2017Ab 12
Eintrittsbändchen für ein Festival, das gar nicht stattfindet, kleinkriminelle Taxifahrer und unverschämte Restaurantpreise: Zum Auftakt der neuen Staffel deckt Peter Giesel dreiste Abzocker-Maschen in der griechischen Hauptstadt Athen und auf Kreta auf. Außerdem hat sich der Reiseexperte die Lieblingsinsel der deutschen, Mallorca, vorgenommen - auch dort warten auf Touristen ungeahnte Kostenfallen.
