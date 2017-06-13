Elefantenabzocke und Handyfakes - Abzocke in Sri Lanka, Kuala Lumpur und BaliJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 13.06.2017: Elefantenabzocke und Handyfakes - Abzocke in Sri Lanka, Kuala Lumpur und Bali
89 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12
Viele Asienreisende besuchen Sri Lanka, Kuala Lumpur und Bali. Exotische Reiseziele mit tollen Sehenswürdigkeiten. Und mit allerlei Gefahren. Peter Giesel informiert, wo Urlauber vorsichtig sein sollten, um die Urlaubskasse nicht zu gefährden.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH