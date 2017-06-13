Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elefantenabzocke und Handyfakes - Abzocke in Sri Lanka, Kuala Lumpur und Bali

Kabel EinsFolge vom 13.06.2017
Folge vom 13.06.2017: Elefantenabzocke und Handyfakes - Abzocke in Sri Lanka, Kuala Lumpur und Bali

89 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12

Viele Asienreisende besuchen Sri Lanka, Kuala Lumpur und Bali. Exotische Reiseziele mit tollen Sehenswürdigkeiten. Und mit allerlei Gefahren. Peter Giesel informiert, wo Urlauber vorsichtig sein sollten, um die Urlaubskasse nicht zu gefährden.

