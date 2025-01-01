Peter Giesel ist "Camping-Ärger auf der Spur"Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Peter Giesel ist "Camping-Ärger auf der Spur"
90 Min.Ab 6
Rund 35% der Deutschen planen ihren Sommerurlaub auf einem Campingplatz. Die Umsätze des Campingtourismus sind steigend - doch genau das ruft auch Gauner und Abzocker auf den Plan. Aber auch kleine und größere Servicemängel sind ärgerlich genug, besonders die Hygiene ist Kritikpunkt Nummer eins auf fast allen Plätzen. Deshalb ist Peter Giesel an beliebten Campingstandorten in Italien und Kroatien unterwegs, um Abzocken und Servicemängel aufzudecken.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH