Waschmaschinenmechaniker und Schlüsseldienste im Test

Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?

Folge vom 11.07.2017: Waschmaschinenmechaniker und Schlüsseldienste im Test

89 Min.Folge vom 11.07.2017Ab 12

Heute testet Peter Giesel Waschmaschinenmechaniker und Schlüsseldienste. Wie werden die Dienstleister in puncto Professionalität, Aufrichtigkeit und Preistransparenz abschneiden sowie auf Kritik reagieren? Bildrechte: Kabel Eins.

