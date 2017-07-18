Folge vom 18.07.2017
Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Folge vom 18.07.2017: Bad- und Sanitärklempner im Test
89 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Heute testet Peter Giesel Schlüsseldienste und Bad- und Sanitärklempner. Wie werden die Dienstleister in puncto Professionalität, Aufrichtigkeit und Preistransparenz abschneiden sowie auf Kritik reagieren? Bildrechte: © kabel eins.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
