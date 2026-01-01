Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Ab 12
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Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Peter Giesel geht auf einen Roadtrip, um die Frage zu beantworten: Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker? Mit Hilfe von versteckten Kameras, Fachexperten und Verbraucherschützern testet er Handwerker in verschiedenen deutschen Städten. Er legt offen, was Handwerker leisten sollten und manchmal eben nicht wollen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: kabel eins
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