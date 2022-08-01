Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ferienstart am Münchener Flughafen - Achtung Kontrolle aktuell

Kabel EinsStaffel 2023Folge 1vom 01.08.2022
Ferienstart am Münchener Flughafen - Achtung Kontrolle aktuell

Folge 1: Ferienstart am Münchener Flughafen - Achtung Kontrolle aktuell

61 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 12

Mit dem Ferienstart in Bayern kommen jede Menge Touristen am Flughafen und auf der Autobahn zusammen. Und nach zwei Jahren Pandemie, scheint die Lage intensiver zu sein als bisher. Warteschlangen und Stau stellen die Urlauber auf den Prüfstand.

