Kabel EinsStaffel 2023Folge 4vom 28.07.2023
61 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 12

Jedes Jahr im Juli findet in Ulm Schwörwochenende statt. Zum Auftakt geben die Fantastische 4 ein Konzert vor 11.000 begeisterten Festbesuchern. Während am Tag darauf im Ulmer Münster der Bürgermeister seinen Schwur auf das Wohl der Stadt erneuert, wollen sich unzählige Feierwütige mit selbstgebauten Flößen, Schwimmringen und Schlauchbooten ins Nabada-Vergnügen stürzen. "Achtung Kontrolle aktuell" ist an dem besonderen Tag mit dabei.

Kabel Eins
