Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Kurzes Vergnügen
35 Min.Ab 12
Das zweitgrößte Musikfestival Baden-Württembergs, Rock am See, findet in der Nähe von Konstanz statt und ist auch für den erhöhten Drogenkonsum der Besucher bekannt. Die Zöllner Bastian Körner und Georg Gebhardt legen sich mit ihrem Spürhund Gitta an der B 33 auf die Lauer. Und: Helmut Loerts und Olaf Dömel vom Bremerhavener Verkehrsdienst ziehen Temposünder aus dem Verkehr. Heute gerät ein englischer Sportwagen in das Visier der Polizeikommissare.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen