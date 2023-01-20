Chrystal Meth und Ecstasy - Grenzpolizei PassauJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.01.2023: Chrystal Meth und Ecstasy - Grenzpolizei Passau
61 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12
Die Polizisten Peter und Michael kontrollieren an der deutsch-österreichischen Grenze verdächtige Fahrzeuge. Da die A3 eine Hauptachse Richtung Süden für Kriminelle ist, die grenzüberschreitend illegale Geschäfte machen, müssen die Beamten aus Passau sehr achtsam vorgehen. Sie durchsuchen einen Pkw mit irischem Kennzeichen und stoßen auf illegale Drogen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen