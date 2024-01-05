Doppelte Verfolgungsjagd – Bundespolizei ForstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.01.2024: Doppelte Verfolgungsjagd – Bundespolizei Forst
61 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12
Flucht! Damit haben es Nadine M. und Frank M. von der Bundespolizei Forst in ihrer heutigen Spätschicht gleich zweimal zu tun. Zuerst entdecken sie ein Motorrad ohne Nummernschild. Als sie es anhalten wollen, flüchtet der Fahrer. Beim zweiten Einsatz ist bei Nadine M. und Frank M. körperliche Fitness gefragt. Im Stadtgebiet von Forst, das direkt an der Grenze zu Polen liegt, entdecken sie zwei verdächtige Fahrzeuge – und einer der Fahrer, wahrscheinlich ein Schleuser, flieht zu Fuß.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen