Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Bernd Zehner auf der Zeil

Kabel EinsFolge vom 02.01.2024
Bernd Zehner auf der Zeil

Bernd Zehner auf der ZeilJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.01.2024: Bernd Zehner auf der Zeil

62 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12

Shoppen macht hungrig - deshalb testet Profi-Koch Bernd Zehner Imbisse auf der Frankfurter Zeil, einer der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Durch seine jahrelange Erfahrung weiß er, auf was es ankommt und kann den Gastronomen hilfreiche Ratschläge geben. Und vielleicht entdeckt der YouTuber den ein oder anderen Geheimtipp, wo man beim Bummeln auf der Zeil gutes Essen zu einem fairen Preis bekommt.

Alle verfügbaren Folgen