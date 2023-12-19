All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd ZehnerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.12.2023: All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd Zehner
62 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6
Wer sich den Magen vollschlagen will, geht zum All-You-Can-Eat-Buffet. Von gebratenen Nudeln über Grillgemüse bis hin zu asiatischen Spezialitäten - die Deutschen lieben gutes Essen zu günstigen Preisen. Der Food-Tester und Koch Bernd Zehner checkt in der Metropole Frankfurt am Main drei All-You-Can-Eat-Buffets auf ihr Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen