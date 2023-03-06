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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Abgelenkte LKW Fahrer - Polizei Rotenburg

Kabel EinsFolge vom 06.03.2023
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Abgelenkte LKW Fahrer - Polizei Rotenburg

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.03.2023: Abgelenkte LKW Fahrer - Polizei Rotenburg

61 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12

Die Polizisten Christoph Mönkehues und Jens Platen von der Polizei Rotenburg kontrollieren mit einem zivilen Fahrzeug und Videotechnik LKW Fahrer am Steuer. Das große Problem: Die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Durch die Videoaufnahmen haben die Polizisten einen direkten Beweis mit dem sie die Fahrer konfrontieren können. Denn bei 120 Euro Strafe und 1 Punkt fangen viele Fahrer Diskussionen an. Ob die mit den Beweisvideos ausbleiben?

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