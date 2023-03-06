Abgelenkte LKW Fahrer - Polizei RotenburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.03.2023: Abgelenkte LKW Fahrer - Polizei Rotenburg
61 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12
Die Polizisten Christoph Mönkehues und Jens Platen von der Polizei Rotenburg kontrollieren mit einem zivilen Fahrzeug und Videotechnik LKW Fahrer am Steuer. Das große Problem: Die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Durch die Videoaufnahmen haben die Polizisten einen direkten Beweis mit dem sie die Fahrer konfrontieren können. Denn bei 120 Euro Strafe und 1 Punkt fangen viele Fahrer Diskussionen an. Ob die mit den Beweisvideos ausbleiben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins