Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.02.2023: Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3
61 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Juri Wilhelm und Thorben Schicktanz von der Polizei Offenbach kontrollieren an der A3 in der Nähe von Frankfurt am Main Lkw auf ihre Verkehrssicherheit. Sie ziehen einen Lkw aus Rumänien heraus, der zu schnell unterwegs und vermutlich zu hoch ist. Im schlimmsten Fall könnte das Fahrzeug in Tunneln oder unter einer Brücke stecken bleiben.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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