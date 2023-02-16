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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3

Kabel EinsFolge vom 16.02.2023
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Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3

Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.02.2023: Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3

61 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12

Juri Wilhelm und Thorben Schicktanz von der Polizei Offenbach kontrollieren an der A3 in der Nähe von Frankfurt am Main Lkw auf ihre Verkehrssicherheit. Sie ziehen einen Lkw aus Rumänien heraus, der zu schnell unterwegs und vermutlich zu hoch ist. Im schlimmsten Fall könnte das Fahrzeug in Tunneln oder unter einer Brücke stecken bleiben.

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