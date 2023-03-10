Große Kontrolle, großer Ertrag?Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.03.2023: Große Kontrolle, großer Ertrag?
61 Min.Folge vom 10.03.2023Ab 12
Großkontrolle auf der A7: 80 Polizisten aus Hessen und Niedersachsen kontrollieren auf dem Rastplatz Kassel Ost den Schwerlastverkehr. Mit dabei Pascal Fritsch-Teuber von der Polizei Northeim und Bernd Niemann von der Polizei Hildesheim. Schon beim ersten LKW gibt es Probleme. Um den Gefahrguttransport fahren zu können, benötigt der Fahrer spezielle Schulungen. Doch in den Papieren finden die Polizisten dafür keine Nachweise.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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