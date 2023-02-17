Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard SitterJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 17.02.2023: Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard Sitter
61 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12
Bernhard Sitter aus Neureichenau im Bayerischen Wald ist seit 2005 der erste Diplom-Biersommelier-Wirt Deutschlands. Für sein Hotel ist er immer auf der Suche nach den neuesten und ausgefallensten Bierkreationen. Heute ist er in der Bodenseeregion unterwegs. Können ihn die verschiedenen Biersorten der dortigen Brauereien überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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