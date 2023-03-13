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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zu laut, zu schnell? – Tuningkontrolle Hildesheim

Kabel EinsFolge vom 13.03.2023
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Folge vom 13.03.2023: Zu laut, zu schnell? – Tuningkontrolle Hildesheim

61 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12

Hahnheim bei Mainz – Kfz-Gutachter Hassan El-Daifi ist bekannt in der Tuning Szene. Seit Jahren kommen die Autoliebhaber zu ihm, um Umbauten abnehmen zu lassen. Stammkunde Christian hat neue Luftfilter eingebaut. Es geht auf eine Teststrecke für eine Lärmmessung – mit überraschenden Ergebnissen für Hassan und seinen Kunden. Und: Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein – die A7 teilt das Gebiet. Für Tiere gibt es nur eine Möglichkeit sicher von der Westseite Richtung Osten zu wechseln.

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