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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ganz schön eng! - Reinigung des längsten Tunnels Österreichs

Kabel EinsFolge vom 14.03.2023
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Folge vom 14.03.2023: Ganz schön eng! - Reinigung des längsten Tunnels Österreichs

61 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12

Reinigung gefällig? Auch im längsten Straßentunnel Österreichs muss mal sauber gemacht werden. Hier kommen Martin Salzgeber und seine Kollegen ins Spiel. Gar nicht so einfach, denn die Reinigungsfahrzeuge sind groß und im Tunnel nicht allzu viel Platz. Und: Vanessa Hintz und Alexander von Buchholtz von der Polizei Bremervörde fahren zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort stellt sich heraus: Der Fahrer ist im Auto eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar. Die Polizisten müssen jetzt schnell handeln…

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