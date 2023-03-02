Einbruch im Gartenhaus - Streifendienst BremervördeJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.03.2023: Einbruch im Gartenhaus - Streifendienst Bremervörde
42 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
In Bremervörde fährt die Polizei Streife, als sie zu einem Einbruch gerufen wird. Vor Ort müssen sie sich die aufgebrochene Tür des Gartenhauses ganz genau ansehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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