Herbstliche Bonbons: Eine neue Kreation entsteht!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.03.2023: Herbstliche Bonbons: Eine neue Kreation entsteht!
61 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster - sie ist das Reich der Süßwarenhersteller Timo und Peter. Die beiden haben sich für den Herbst eine neue Kreation ihrer Bonbons ausgedacht. Achtung Kontrolle schaut Timo und Peter bei Konzeption und Herstellung über die Schultern. Dabei müssen sich die beiden die Fragen stellen: Welches Motiv soll es werden? Welche Geschmackskombination passt am besten? Am Ende werden Peter und Timo erfahren, ob ihre Kreation geglückt ist oder ihre Arbeit umsonst war.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins