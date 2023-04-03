Currywurst mit Bärlauch – Foodtester Bernd ZehnerJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 03.04.2023: Currywurst mit Bärlauch – Foodtester Bernd Zehner
61 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 12
Fast Food Experte und Profikoch Bernd Zehner ist in Frankfurt am Main unterwegs mit der Mission, die beste Currywurst der Stadt zu finden. Hierfür testet er mehrere Fast Food Locations, die sich besonders durch ihre Variationsvielfalt auszeichnen. Können ihn die verrückten Kombinationen überzeugen? Und welche Wurst wird sein Tagessieger? Und: Der Hamburger Flughafen. Als eine von 15 000 Mitarbeiterinnen am Flughafen sorgt Ramp Agentin Verena Nunes dafür, dass alles reibungslos läuft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins