Die Hausmeister der Autobahn – Autobahnmeisterei RangsdorfJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.04.2023: Die Hausmeister der Autobahn – Autobahnmeisterei Rangsdorf
61 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12
Tino Gosovius und Michael Huth sind die Streckenwarte der Autobahn in Rangsdorf bei Berlin.. Im dichtesten Verkehr reparieren sie Schlaglöcher, beseitigen Unfallschäden und kratzen tote Tiere von der Fahrbahn. Ein Job voller Gefahren, doch viele Autofahrer sehen in ihnen nur Stauverursacher…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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