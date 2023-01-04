Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof Geiselwind

Kabel EinsFolge vom 04.01.2023
Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof Geiselwind

Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof GeiselwindJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.01.2023: Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof Geiselwind

61 Min.Folge vom 04.01.2023Ab 12

Zwischen Nürnberg und Würzburg liegt mit mehr als 400 Parkplätzen für Lkw Europas größter Autohof. Platzwart Robert Kemmer kontrolliert ein Wohnmobil. Der Fahrer hat kein Parkticket und weigert sich, zu zahlen. Muss die Polizei kommen? Und: Baugutachter Martin Dierksen wird von einer jungen Familie um Hilfe gebeten: Handwerker haben beim Bau ihres Bungalows gepfuscht. Wer muss für den Schaden aufkommen?

