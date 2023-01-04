Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof GeiselwindJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.01.2023: Wohnmobilfahrer weigert sich zu zahlen - Platzwart Autohof Geiselwind
61 Min. Ab 12
Zwischen Nürnberg und Würzburg liegt mit mehr als 400 Parkplätzen für Lkw Europas größter Autohof. Platzwart Robert Kemmer kontrolliert ein Wohnmobil. Der Fahrer hat kein Parkticket und weigert sich, zu zahlen. Muss die Polizei kommen? Und: Baugutachter Martin Dierksen wird von einer jungen Familie um Hilfe gebeten: Handwerker haben beim Bau ihres Bungalows gepfuscht. Wer muss für den Schaden aufkommen?
