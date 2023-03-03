Pistenbullyfahrer Conny - Nachtschicht unter extremen BedingungenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 03.03.2023: Pistenbullyfahrer Conny - Nachtschicht unter extremen Bedingungen
61 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12
Im Schwarzwald schiebt Conny Nachtschichten, um Piste, Wege und Strecken zu präparieren. Auf dem Feldberg ist das Wetter schlecht: extremer Nebel machen es nicht einfach, den Überblick zu behalten, doch Conny kennt sich aus wie kein anderer. Und: Mikro Reeh testet in München Bäckereien mit sehr schlechter Bewertung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins