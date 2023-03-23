Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper ErfurtJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 23.03.2023: Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper Erfurt
61 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Chris Hoffmann ist Abschleppwagenfahrer in Erfurt. Er schleppt für das Ordnungsamt, Parkplatzbesitzer und Baufirmen Falschparker ab. Besonders am Morgen hat er immer viel zu tun. Heute wird er kurz nach Schichtbeginn zu einem Privatparkplatz gerufen. Dort stehen mehrere Falschparker ohne entsprechende Berechtigung – und das, obwohl Schilder darauf hinweisen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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