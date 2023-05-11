Rollerfahrer verletzt - Rettungsdienst MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.05.2023: Rollerfahrer verletzt - Rettungsdienst München
61 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12
München am Freitagabend. Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Eckert machen sich bereit für ihre 12-Stunden-Nachtschicht. Sie werden zu einem Unfall zwischen einem Roller und einem PKW gerufen. Der Rollerfahrer hat starke Schmerzen in der Wirbelsäule und kann von selbst nicht mehr aufstehen. Und: Das Sudelfeld in Oberbayern. Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Autobahnpolizei Holzkirchen führen heute Motorradkontrollen durch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen