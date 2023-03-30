Großkontrolle mit Drohne – Polizei MagdeburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.03.2023: Großkontrolle mit Drohne – Polizei Magdeburg
60 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Fehlender Abstand ist die Hauptunfallursache für LKW-Unfälle auf Deutschlands Autobahnen. Die Polizei Magdeburg geht mit einer großangelegten Kontrolle dagegen an. Spezialkräfte der Polizei messen mit einer Drohne den Abstand der LKW. An der Kontrollstelle werden die Fahrer mit ihrem Verstoß konfrontiert. Dank der Videoaufnahmen ist leugnen zwecklos – das sehen die LKW-Fahrer aber anders.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins