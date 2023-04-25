Geldstrafe für den Fahrer? -Taxikontrolle in KölnJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.04.2023: Geldstrafe für den Fahrer? -Taxikontrolle in Köln
60 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
1100 Taxen sind im Kölner Stadtgebiet unterwegs. Täglich prüfen die Kontrolleure Izmet Özer und Mustafa Lahmik vom Taxi Ruf Köln die Flotte auf Schäden. Sind wirklich alle Taxen in einem einwandfreien Zustand und führen die Fahrer die erforderlichen Unterlagen mit? Und: In München fahren Tierärztin Sabrina Schneider und Assistentin Tanita Wolf zu einem Notfall: Eine Katze erleidet einen epileptischen Anfall. Für die Tierretterinnen zählt jede Sekunde. Schaffen sie es die Katze zu retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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