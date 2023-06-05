Flutkatastrophe - Hilfstransport ins AhrtalJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.06.2023: Flutkatastrophe - Hilfstransport ins Ahrtal
61 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 12
Ein Jahr nach der Jahrhundertflut im Ahrtal – Marlene und Uwe von der ehrenamtlichen Organisation „Der Hafen hilft“ fahren mit einem vollbeladenen Transporter voller Sachspenden ins Ahrtal. Die beiden treffen vor Ort unter anderem auf ein Ehepaar, das vor dem Ruin ihrer Bäckerei stand und dank Marlene und Uwe alles wiederaufbauen. Und: Konditor Olaf Minet stellt in seiner Schokoladen- und Eismanufaktur in Landshut tagtäglich allerhand Köstlichkeiten her.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen