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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Gesetzwidrige Müllentsorgung – Ordnungsamt Holzminden

Kabel EinsFolge vom 26.04.2023
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.04.2023: Gesetzwidrige Müllentsorgung – Ordnungsamt Holzminden

60 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12

Die Ordnungsamt-Mitarbeiter Yvonne Sedler und Semih Peksak sind heute im niedersächsischen Holzminden auf Streife. Sie gehen illegal entsorgtem Sperrmüll und Parksündern nach. Dafür befragen sie Anwohner und Passanten. Verhalten sich alle Beschuldigten kooperativ? Und: Stefan Klippstein, Tierschützer aus Berlin, kontrolliert heute zusammen mit Kollegin Melanie aus München einen Welpenverkauf. In einem Straßencafé will eine Frau einen Dackelwelpen aus Polen für 800 Euro verkaufen.

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