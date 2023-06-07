Fliegende Töpfe im Europapark – FoodLoop Rust Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.06.2023: Fliegende Töpfe im Europapark – FoodLoop Rust
61 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Der Europapark in Rust. Im FoodLoop-Restaurant fahren die Speisen und Getränke auf Miniaturachterbahnschienen zu den Gästen. Restaurantmanagerin Heidi Geppert hat im Service und in der Küche alle Hände voll zu tun. Was für die Besucher ein Spektakel ist, ist für die Mitarbeiter im Hintergrund purer Stress. Und: Der Kronplatz in Südtirol. Wer den Berg nicht zu Fuß gehen will, den bringt die Liftanlage Miara von der Ortschaft St. Vigil auf den 2275 Meter hohen Berg. Doch nun stehen Wartungen an.
