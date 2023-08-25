Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 25.08.2023
60 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 12

Für Kaimanagerin Nicole Borowy und Reisemanagerin Sandra Herbrand reißt die Arbeit nicht ab. Dieses Mal müssen sie dafür sorgen, dass fünftausend Passagiere rechtzeitig von Bord eines Kreuzfahrtschiffes kommen. Danach sollen wieder fünftausend Passagiere an Bord. Dabei müssen die Powerfrauen starke Nerven beweisen. Stress ist vorprogrammiert.

