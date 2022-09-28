Thema u.a.: Vorsätzlich Sicherheitsgurt nicht angelegtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.09.2022: Thema u.a.: Vorsätzlich Sicherheitsgurt nicht angelegt
61 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12
In Heidenau kontrolliert die Verkehrspolizei Dresden die vorbeifahrenden LKW. Ein Fahrer sitzt auf dem Gurt, statt ihn angelegt zu haben. Und: Abschlepper Colonia.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins