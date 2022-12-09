Thema u. a.: Die Spürnasen vom ZollJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.12.2022: Thema u. a.: Die Spürnasen vom Zoll
60 Min.Folge vom 09.12.2022Ab 12
Am Rhein-Main-Airport in Frankfurt kontrollieren die Zöllner Nico und Verena Reisende und ihr Gepäck. Als nächstes kommt eine Familie aus Kanada in die Zollkontrolle. Sie sind über die USA nach Deutschland eingereist. Werden die beiden fündig? Und: In Garmisch-Partenkirchen bereiten auf mehr als 1.500 Meter Höhe die Seilbahntechniker Andreas und Christian die Kreuzeckbahn auf den Skibetrieb vor. Kann der sichere Betrieb der Seilbahn gewährleistet werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins