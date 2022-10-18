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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Einsatz in luftigen Höhen - die Industriekletterer Hamburg

Kabel EinsFolge vom 18.10.2022
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.10.2022: Thema u. a.: Einsatz in luftigen Höhen - die Industriekletterer Hamburg

61 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

Das Planetarium in Hamburg ist heute der Einsatzort von Industriekletterer Benjamin Seider und Matthias Peitz. Die Hausmeister am Seil kommen immer dann zum Einsatz, wenn es hoch hinausgeht. Heute müssen sie die Fassade des Gebäudes auf Risse überprüfen - und das in luftiger Höhe. Und: Remo Ruf sorgt dafür, dass der öffentliche Nahverkehr nicht zum Erliegen kommt.

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