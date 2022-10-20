Thema u.a.: Falschparker am HakenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 20.10.2022: Thema u.a.: Falschparker am Haken
61 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
In Frankfurt am Main haben Guido und Angela Dentz einen Falschparker am Haken. Diesen heißt es jetzt geschickt und unbeschadet von der Straße zu bekommen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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