Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco SchmidbauerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.10.2022: Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer
61 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
Fleischexperte Marco Schmidbauer ist diesmal in Restaurants von Hamburg und Umgebung auf der Suche nach den perfekten Spareribs. Und: Polizeihauptmeister Markus von der Polizeiinspektion Rosenheim unterstützt seine Kollegen der Polizeiinspektion Bad-Aibling bei ihrer Nachtschicht. Heute werden Alkohol und Drogenkontrollen durchgeführt. Und die Liste der Kontrollierten bricht nicht ab ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen