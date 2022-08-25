Thema u.a.: Küchenchef beim Probekochen im Restaurant EisvogelJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 25.08.2022: Thema u.a.: Küchenchef beim Probekochen im Restaurant Eisvogel
60 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Das Restaurant Eisvogel in der Oberpfalz - bekannt für die 2-Sterne Küche und extravagante Speisen. Der neue Küchenchef muss nun eine besondere Prüfung bestehen: Papa und ehemaliger Küchenchef Hubert Oberdorfer testet sein neustes Fischgericht. Campingplatz-Inspekteur auf Tour in Slowenien! Der passionierte Camper prüft und inspiziert Campingplätze für ein Reiseportal. Außerdem: Polizeireport - Ein LKW bleibt an einer Autobahnbrücke hängen und ein Gülletransporter kippt auf zwei parkende Autos.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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