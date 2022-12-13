Thema u.a.: Müll sammeln am RheinuferJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.12.2022: Thema u.a.: Müll sammeln am Rheinufer
60 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
In Köln organisiert der Verein Krake eine Müllsammelaktion am Rheinufer. Und: LKW Kontrolle Mühldorf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen