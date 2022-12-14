Thema u.a.: Verdächtige Fahrer:innen auf der AutobahnJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.12.2022: Thema u.a.: Verdächtige Fahrer:innen auf der Autobahn
61 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12
Auf der Autobahn bei Passau führt die Polizei Kontrollen durch. Ihnen fällt ein auffälliges Pärchen ins Auge. Die beiden werden nun kontrolliert. Und: Mülldetektive.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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