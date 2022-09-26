Thema u.a.: Kaninchen in die Nordsee gefallenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 26.09.2022: Thema u.a.: Kaninchen in die Nordsee gefallen
61 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
In Friesland ist der Tiernotruf unterwegs zu einem Notfall. Kaninchen sind in die Nordsee gefallen! Und: Getunte Autos und Motorräder.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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