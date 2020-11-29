Staffel 01 Folge 02 - Advent, Advent vom 29.11.2020Jetzt kostenlos streamen
Advent, Advent
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Advent, Advent vom 29.11.2020
Am Viktor Adler Markt in Wien befindet sich der Geflügelhandel Jahn. Das Familienunternehmen ist eines der ältesten Stände am legendären Markt im 10. Wiener Gemeindebezirk. Helge, ein alter Freund der Familie Jahn hilft im Weihnachtsgeschäft aus. Der waschechte Wiener kennt jeden Standler beim Vornamen und grüßt in 5 verschiedenen Sprachen. Das Auhof Center in Wien ist mit 1300 Mitarbeitern das zweitgrößte Einkaufszentrum in Wien. Geführt wird es von dem gelernten Friseur Peter Schaider. Rastlos hetzt er durch sein geliebtes Einkaufszentrum und sorgt für Ordnung. "Gerade die Schilder am Gang muss ich immer wieder zurecht rücken, das muss einfach ein schönes Bild ergeben". Kaum sind die Schilder zurecht gerückt fällt ihm schon ein Problem bei der Weihnachtsbeleuchtung auf... 7 Uhr Früh am Schwedenplatz. Von hier fährt der Bus weg in das Billigshopping Paradies. Auch Christina ist an Board. "Weihachten ist die schönste Zeit im Jahr und da gönn ich mir dann auch einen Besuch ins Excalibur City". Hier geht sie zum Friseur um sich schön machen zu lassen. Und kauft gefälschte Taschen aus China.
