Advent, Advent
Weihnachten ohne sie würde es nicht geben. Sie arbeiten dafür, dass wir den Heilig Abend auch genießen können. So wie Markus, er arbeitet beim MA 48 Tandler in Wien. Hier werden Second Hand Waren angeboten die die Wiener und Wienerinnen an Sammelstellen bei den Mistplätzen abgeben. Man wundert sich, was man hier alles findet. Von Pianos bis hin zu neuwertigen Musikanlagen und zu Weihnachten gibt es auch einen Weihnachtsmarkt. Weihnachtskugeln aus Glas, Dekoschmuck für den Weihnachtsbaum, Adventkalender und sogar weihnachtliches Klopapier, selbstverständlich noch original verpackt, kann man hier finden. Außerdem treffen wir Ania und Tom. Das Ehepaar betreibt die Punschkuchl am Weihnachtsmarkt in Tulln. Gekaufter Punsch ist hier Fehlanzeige. Alles wird natürlich selber gemacht. Während der Punschzeit schläft Besitzerin Ania mit ihren Hunden am Campingplatz. Und wir treffen auf Frau Christbaum. Sie ist die bekannteste Christbaumverkäuferin der Gegend.
