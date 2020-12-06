Staffel 01 Folge 03 - Advent, AdventJetzt kostenlos streamen
Advent, Advent
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Advent, Advent
In Folge 3 von Advent Advent wird beim Würstelstand von Sali mit all seinen Kunden Weihnachten gefeiert. Hier wird getrunken gelacht und … genau, noch mehr getrunken. Heiß geht es auch bei den Mannequins zu. Die Travestiegruppe feiert heute bei Mitglied Andre Cartier Weihnachten. Bevor es aber ans Fondue essen geht, gibt das spezielle hauseigene Getränk „der warme Cartier“ Und der hat es in sich. Nach mehreren Stamperl und ein paar Fläschchen Champagner lässt es sich gut feiern und singen. In eher missmutiger Stimmung ist Peter. Er ist der die österreichische Variante des Weihnachtsgrinch. Doch seine Frau schickt ihn nun tatsächlich um Weihnachtsdeko zu organisieren. Das 150 Kilogramm schwere „gstandene Mannbild“ aus Niederösterreich muss sich nun durch Kitsch, Weihnachtselfen und Weihnachtszwergen durchzwängen. Im Espresso Susi im 20. Bezirk wird kurz vor Weihnachten gerne in Erinnerungen geschwelgt. Briefträger Peter bekommt heute noch feuchte Augen, wenn er an den Heiligen Abend von früher denkt. Bei seinen Eltern gab es sogar einen Baum der sich gedreht hat und eine Musik abgespielt hat. Und weil der Abend im Espresso Susi so schön ist, wird auch gleich gemeinsam zu Whams „Last Chrismas“ getanzt.
