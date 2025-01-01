Adventure Buddies
Folge 4: Die Kraft des Yukons
48 Min.Ab 6
Die letzten Tage ihrer 300 km langen Reise brechen an, und die finalen Kilometer verlangen Otto und Joey alles ab. An den berüchtigten "Five Fingers" wartet eine neue Herausforderung auf sie - wird es ihnen gelingen, die gefährlichen Stromschnellen zu bezwingen, oder droht ihnen das Kentern?
