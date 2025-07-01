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Ärmel hoch - Politik bei der Arbeit

"Ärmel hoch" mit Thomas Stelzer

PULS 24Staffel 1Folge 1vom 01.07.2025
"Ärmel hoch" mit Thomas Stelzer

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Ärmel hoch - Politik bei der Arbeit

Folge 1: "Ärmel hoch" mit Thomas Stelzer

51 Min.Folge vom 01.07.2025

PULS 24 begleiten die Landeshauptleute in ihrem jeweiligen Bundesland zu einem von PULS 24 ausgewählten Unternehmen. Bereits auf dem Weg dorthin wird im persönlichen Gespräch auf die bevorstehenden Aufgaben eingestimmt. Vor Ort stellt die Chefin/der Chef den Betrieb und die aktuellen Herausforderungen vor. Die Landeshauptleute sind anschließend gefordert, sich den realen Problemen und Sorgen der Unternehmer:innen zu stellen und ihre Lösungsansätze zu präsentieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

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