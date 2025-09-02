"Ärmel hoch" mit Karoline EdtstadlerJetzt kostenlos streamen
Ärmel hoch - Politik bei der Arbeit
Folge 5: "Ärmel hoch" mit Karoline Edtstadler
49 Min.Folge vom 02.09.2025
PULS 24 begleiten die Landeshauptleute in ihrem jeweiligen Bundesland zu einem von PULS 24 ausgewählten Unternehmen. Bereits auf dem Weg dorthin wird im persönlichen Gespräch auf die bevorstehenden Aufgaben eingestimmt. Vor Ort stellt die Chefin/der Chef den Betrieb und die aktuellen Herausforderungen vor. Die Landeshauptleute sind anschließend gefordert, sich den realen Problemen und Sorgen der Unternehmer:innen zu stellen und ihre Lösungsansätze zu präsentieren.
