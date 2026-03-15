Afrikas Jäger
Folge 3: Blutsbrüder
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Das Luangwa-Tal Sambias ist eines der letzten echten Wildnisparadiese Afrikas. Hier beherrschen majestätische Raubtiere wie Löwen, Leoparden und Hyänen das Land. In den dichten Wäldern, an Flussläufen und unter dem endlosen Himmel enthüllt sich ein Naturreich, das vor Leben pulsiert und bis heute kaum berührt scheint.
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Afrikas Jäger
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: licensed by Blue Ant Media