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Afrikas Jäger

Die Außenseiter

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Die Außenseiter

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Afrikas Jäger

Folge 4: Die Außenseiter

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Das Luangwa-Tal Sambias ist eines der letzten echten Wildnisparadiese Afrikas. Hier beherrschen majestätische Raubtiere wie Löwen, Leoparden und Hyänen das Land. In den dichten Wäldern, an Flussläufen und unter dem endlosen Himmel enthüllt sich ein Naturreich, das vor Leben pulsiert und bis heute kaum berührt scheint.

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